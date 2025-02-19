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Спецпредставитель США по Украине Келлог прибыл в Киев

Спецпредставитель США по Украине Келлог прибыл в Киев

REUTERS/Kacper Pempel Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев, сообщает Reuters.По информации агентства, у него запланированы встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек в мае 2024-го, министром обороны страны Рустемом Умеровым и главкомом ВСУ Александром Сырским.

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