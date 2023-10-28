Мир и созидание в системе ценностей современной молодежи.

С учащимися ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района´ председатель комиссии по региональной политике Молодежного парламента при Национальном собрании Республики Беларусь Станислав Семенов, совместно с членом Молодежного парламента при Бобруйском районном Совете депутатов Караткевич Ольгой провели диалоговую площадку ´Мир и созидание в систем .
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