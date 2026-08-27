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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Спартака»: «Выиграв Кубок, очень странно было бы ставить цель ниже чемпионства. Оно не гарантировано, но у нас есть качество и ресурсы»

Генеральный директор « Спартака » Сергей Некрасов высказался относительно задачи команды в этом сезоне.

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