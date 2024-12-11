Киев построил ключевой укрепрайон у Покровска за десятки млн гривен, но «Отважные» забрали его у ВСУ

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Комментарии
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Gerbera Gerberova
Ну и хорошо
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10 час.
Виктор Шилин
Ждём ещё подарки ,ну  типа Одессы ,Харькова и т.д.
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10 час.
Балу -
Прям как в старом мультике: &quot;Мы строили-строили и наконец построили&quot;... Молодцы!... Побольше бы таких удачных сдач новостроек...)))
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9 час.

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