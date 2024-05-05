Украинские власти заявили о повреждении Славянской ТЭС

О повреждении Славянской теплоэлектростанции, которая находится в городе Николаевка вблизи Славянска на контролируемой Киевом части Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного украинскими властями замначальника городской военной администрации Николаевки Владимира Проскунина.