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Депутат ГД Гусев: Мобилизованным могут дать внеплановый отпуск при смерти близкого и ранении

Депутат ГД Гусев: Мобилизованным могут дать внеплановый отпуск при смерти близкого и ранении

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по контролю, член рабочей группы при Министерстве обороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев рассказал, в каких случаях мобилизованному могут предоставить внеплановый отпуск.

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