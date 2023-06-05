Депутат ГД Гусев: Мобилизованным могут дать внеплановый отпуск при смерти близкого и ранении

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по контролю, член рабочей группы при Министерстве обороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев рассказал, в каких случаях мобилизованному могут предоставить внеплановый отпуск.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по контролю, член рабочей группы при Министерстве обороны по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев рассказал, в каких случаях мобилизованному могут предоставить внеплановый отпуск.
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