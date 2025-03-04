Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Премии себе и сертификаты "новым русским": Пришлось взять фамилию жены, чтобы тратить госбюджет

Премии себе и сертификаты "новым русским": Пришлось взять фамилию жены, чтобы тратить госбюджет

Русские правила Независимая журналистка из Находки Анна Шарипова обвиняет главу города Тимура Магинского в махинациях с жилищными сертификатами.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Совсем страх потеряли. Безнаказанность порождает наглость и безответственность. И важны не столько сроки заключения, сколько неотвратимость наказания и полная конфискаций всего имущества. И чем дольше мы будем это терпеть, тем труднее будет справиться с бес застенчивой коррупцией и воровством.
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16 час.
ВД
Валерий Денисов
Это и следовало ожидать. Ничего удивительного.
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14 час.
Николай Кучков
такое место занимает наш губернатор Кожемяко, он отвечает за то , что творится в Находке...
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5 час.
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