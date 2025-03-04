Премии себе и сертификаты "новым русским": Пришлось взять фамилию жены, чтобы тратить госбюджет

Виктор Гайдуков

Совсем страх потеряли. Безнаказанность порождает наглость и безответственность. И важны не столько сроки заключения, сколько неотвратимость наказания и полная конфискаций всего имущества. И чем дольше мы будем это терпеть, тем труднее будет справиться с бес застенчивой коррупцией и воровством.