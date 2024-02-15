Евросоюз не захотел продлевать транзит российского газа через Украину

Европейский союз не заинтересован в продлении договора о транзите газа из России через Украину. Об этом на заседании Европарламента сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, написало агентство Reuters.
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