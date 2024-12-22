БЕЛАЗ показал новые самосвалы — они еще мощнее!

Белорусский грузовой автогигант продолжает развивать флагманские семейства БЕЛАЗ-7513 и БЕЛАЗ-7531. Только в октябре «За рулем» рассказывал о электрическом и газотурбинном 130-тонных грузовиках, и вот – еще две премьеры.
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