Жительница Нефтеюганска наняла киллера для убийства золовки

Нефтеюганский районный суд приговорил местную жительницу к семи годам и шести месяцам колонии общего режима за истязание троих детей и подготовку убийства своей золовки по найму.
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