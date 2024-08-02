Россиянам рассказали о последствиях употребления двух зубчиков чеснока в день

Один-два зубчика чеснока в день могут дать организму человека нужное количество полезных соединений, рассказал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.
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