Фантастическая медицина: что показали на Форуме будущих технологий

РИА Новости/Алексей Майшев На совещании с правительством, во время обсуждения плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, президент РФ Владимир Путин подчеркивает – главной задачей и безусловным приоритетом остается повышение качества жизни и доходов граждан.
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