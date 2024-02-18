Фантастическая медицина: что показали на Форуме будущих технологий

РИА Новости/Алексей Майшев На совещании с правительством, во время обсуждения плана социально-экономических действий на ближайшие шесть лет, президент РФ Владимир Путин подчеркивает – главной задачей и безусловным приоритетом остается повышение качества жизни и доходов граждан.