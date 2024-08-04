Новый протез ноги, которым можно будет управлять мозг Максим МорозовИсследователи из Массачусетского технологического института разработали новый протез ноги, которым можно управлять с помощью сигналов мозга.
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