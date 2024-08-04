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Новый протез ноги, которым можно будет управлять мозг

Новый протез ноги, которым можно будет управлять мозг

Новый протез ноги, которым можно будет управлять мозг Максим МорозовИсследователи из Массачусетского технологического института разработали новый протез ноги, которым можно управлять с помощью сигналов мозга.

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