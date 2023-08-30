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«Ак Барс» отправил Ахтямова в «Нефтяник». Вратарь арендован у «Торонто» на сезон

«Артур Ахтямов отправляется в «Нефтяник» – следующий сезон наш воспитанник проведет в Альметьевске в рамках договора о спортивном сотрудничестве», – говорится в телеграм-канале казанцев.

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