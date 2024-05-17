Когда в Севастополе полностью восстановят электроснабжение

К утру субботы в Севастополе планируется полностью восстановить электроснабжение без ограничений. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, минувшей ночью в результате атаки беспилотников энергосистеме города не был нанесён критический ущерб.
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