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Газета.ру

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МГИК: на некоторых участках в Москве разрешили голосовать после 20:00

МГИК: на некоторых участках в Москве разрешили голосовать после 20:00

Жители Москвы смогут проголосовать на выборах депутатов на некоторых участках после 20:00. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут, передает ТАСС.

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