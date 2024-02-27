Печенье с варёной сгущёнкой и кокосовой стружкой

Печенье, приготовленное по этому несложному рецепту, получается нежным, просто тающим во рту. Две печенюшки смазываются попарно варёной сгущёнкой, а потом обваливаются в кокосовой стружке, в результате получается изумительное сочетание вкусов.
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