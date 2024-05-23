В Приамурье цены на велосипеды и мотоциклы выросли на 15%

На территории Амурской области произошло изменение цен на различные товары. По данным Амурстата, за последний месяц наблюдается общий спад цен на непродовольственные товары на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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