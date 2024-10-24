Физиотерапевт разбил миф о норме 10 тысяч шагов в день: нужно гораздо больше

Мнение о том, что в день нужно совершать 10 тысяч шагов, было опровергнуто врачом.Согласно данным, озвученным врачом-физиотерапевтом Владимиром Бондаренко, ежедневная норма ходьбы для человека составляет 25-30 тыс.
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