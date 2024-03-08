План "ядерная война". Россия может нажать на кнопку, но есть нюанс

На Западе обсуждают возможность ядерной войны с Россией. После ежегодного Послания Федеральному собранию президента Владимира Путина в западной прессе пошли сообщения о том, что Россия якобы готовится напасть на западных соседей.
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