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Говорит Европа ⚡

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Олег Волошин: Кабмин распущен ради спасения президентского кресла от министра дронов

Олег Волошин: Кабмин распущен ради спасения президентского кресла от министра дронов

Почему отставка правительства произошла именно сейчас, а не после первых коррупционных разоблачений? Насколько реальна версия о страхе Зеленского перед политическим усилением Михаила Федорова? Почему общество практически не заметило исчезновения целого правительства и премьера? И реальна ли угроза для Зеленского со стороны силовиков, усилившихся на фоне конфликта? Верховная Рада Украины отправила … Читать далее: https://govorit.

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