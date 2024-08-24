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Apple представит новые iPhone десятого сентября, чтобы начать продажи 20 числа Тра...

Apple представит новые iPhone десятого сентября, чтобы начать продажи 20 числа Тра...

Apple представит новые iPhone десятого сентября, чтобы начать продажи 20 числаТрадиционно хорошо осведомлённый о планах Apple Марк Гурман (Mark Gurman) добавляет последние штрихи к представлению о том, какие новинки компания выкатит этой осенью.

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