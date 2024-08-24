Apple представит новые iPhone десятого сентября, чтобы начать продажи 20 числа Тра...

Apple представит новые iPhone десятого сентября, чтобы начать продажи 20 числаТрадиционно хорошо осведомлённый о планах Apple Марк Гурман (Mark Gurman) добавляет последние штрихи к представлению о том, какие новинки компания выкатит этой осенью.
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