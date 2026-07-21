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Аргументы недели

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Экс-главу Фонда долевого строительства Ленобласти оштрафовали на 12 млн рублей

Экс-главу Фонда долевого строительства Ленобласти оштрафовали на 12 млн рублей

Бывшего руководителя Фонда долевого строительства Ленинградской области приговорили к штрафу в 12 миллионов рублей и шести годам условно.

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