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Супружеская пара из Донбасса два месяца прятала раненого российского военного от ВСУ

Супружеская пара из Донбасса два месяца прятала раненого российского военного от ВСУ

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Супружеская пара из Донбасса, Юрий и Наталья Алакоз, в течение двух месяцев скрывали раненого российского военного с позывным «Князь» в своем подвале, находясь всего в 20 метрах от позиций Вооруженных сил Украины.

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