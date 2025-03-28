Супружеская пара из Донбасса два месяца прятала раненого российского военного от ВСУ

МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Супружеская пара из Донбасса, Юрий и Наталья Алакоз, в течение двух месяцев скрывали раненого российского военного с позывным «Князь» в своем подвале, находясь всего в 20 метрах от позиций Вооруженных сил Украины.
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