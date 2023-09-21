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Российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы эвакуировали более пяти тысяч человек из Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Меня только одно волнует: КТО УБИЛ ВЧЕРА НАШИХ МИРОТВОРЦЕВ В КАРАБАХЕ?!!... Они  мирных людей спасают, детишек малых, а их расстреливают!! ЗА ЧТО?!!... Вообще расследование будет? А ПРАВДУ - СКАЖУТ, кто это сделал?!! Или опять темнить будут, покрывая преступников?!! Лишь бы народ правду не знал... Что-то слишком много врать нам стали в последнее время. И мне это очень даже не нравится!!!
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