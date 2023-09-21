Российские миротворцы эвакуировали пять тысяч человек из Нагорного Карабаха

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лина любимцева

Меня только одно волнует: КТО УБИЛ ВЧЕРА НАШИХ МИРОТВОРЦЕВ В КАРАБАХЕ?!!... Они мирных людей спасают, детишек малых, а их расстреливают!! ЗА ЧТО?!!... Вообще расследование будет? А ПРАВДУ - СКАЖУТ, кто это сделал?!! Или опять темнить будут, покрывая преступников?!! Лишь бы народ правду не знал... Что-то слишком много врать нам стали в последнее время. И мне это очень даже не нравится!!!