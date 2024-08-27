Громкое дело о хищении ценностей и денег из ячеек в одном из банков Петербурга ушло в суд. Скоростное преступление произошло в марте 2024 года.
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Громкое дело о хищении ценностей и денег из ячеек в одном из банков Петербурга ушло в суд. Скоростное преступление произошло в марте 2024 года.