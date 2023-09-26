Путин увеличил зарплаты себе, Мишустину и Медведеву

Заработные платы президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, министров и руководителей отдельных ведомств с 1 октября будут увеличены на 5,5%.
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