В Новосибирске выкинули на помойку красный диплом

Дмитрий Боев

Своя жизнь и своя судьба характерна как для самих людей, так и для всех их творений:мыслей, художественных образов, картин, книг, произведений, созданий. И редко кому из них удаётся намного пережить своих создателей и хозяев: иначе не было бы редкостей и художественных или исторических ценностей. Увы, так.