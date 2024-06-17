Неизвестные свалили на улице в Академгородке множество книг. Для многих жителей микрорайона это стало настоящим шоком.
В Новосибирске выкинули на помойку красный диплом
Комментарии
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Дмитрий Боев
Своя жизнь и своя судьба характерна как для самих людей, так и для всех их творений:мыслей, художественных образов, картин, книг, произведений, созданий. И редко кому из них удаётся намного пережить своих создателей и хозяев: иначе не было бы редкостей и художественных или исторических ценностей. Увы, так.
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18 час.
СИ
Сергей Иванов
Когда-то и я учился в НГУ в Академгородке на матфаке.
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18 час.
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