Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 428 подписчиков

В Новосибирске выкинули на помойку красный диплом

В Новосибирске выкинули на помойку красный диплом

Неизвестные свалили на улице в Академгородке множество книг. Для многих жителей микрорайона это стало настоящим шоком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Боев
Своя жизнь и своя судьба характерна как для самих людей, так и для всех их творений:мыслей, художественных образов, картин, книг, произведений, созданий. И редко кому из них удаётся намного пережить своих создателей и хозяев: иначе не было бы редкостей и художественных или исторических ценностей. Увы, так.
Ответить
18 час.
СИ
Сергей Иванов
Когда-то и я учился в НГУ в Академгородке на матфаке.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх