Папе Римскому Льву XIV не предписана химиотерапия. Об этом сообщает издание Adnkronos Salute со ссылкой на директора Комплексного операционного отделения пульмонологии университетской больницы Вероны Клаудио Микелетто.
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