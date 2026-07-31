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Пронедра

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Как кельты благодарили землю за урожай и при чём тут русский Медовый Спас

Как кельты благодарили землю за урожай и при чём тут русский Медовый Спас

1 августа для древних кельтов было не просто очередным летним днём. Это был рубеж года — время, когда природа начинала медленно поворачиваться к осени, поля отдавали первый урожай, а люди собирались вместе, чтобы поблагодарить землю за её щедрость.

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