В Мангистауской областной больнице пройдут ночные учения

Об этом сообщили в группе по связям общественностью службы пожаротушения ДЧС Мангистауской области. «Сегодня, 19 ноября, в 20 часов будут проходить ночные пожарно-тактические учения в Мангистауской областной больнице по адресу, расположенной в 26-ой микрорайоне областного центра.