WSJ: Путин предлагает США и Китаю встречу по Украине, но без Зеленского Москва намерена провести трёхстороннюю встречу по Украине, но без Зеленского, сообщает The Wall Street Journal.
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