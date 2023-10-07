"Укрыла меня курткой": Изрезанная подругой девочка рассказала о случившемся в лесу

Пострадавшую от рук одноклассницы девочку перевели из реанимации в обычную палату, и она смогла рассказать, что произошло в тот день в Кудряшовском боруШкольница, которую канцелярским ножом изрезала 14-летняя подруга, поделилась своими воспоминаниями о случившемся.