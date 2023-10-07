Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Не знаю, что за кубинцы сейчас идут добровольцами к нам, какая у них подготовка. А с кубинцами 70х годов знаком. Но т...Сотни на поле боя...
  • Валерий Ворожищев
    Да нет. Не два, а три фронта. Третий - Китай/Тайвань."Второй фронт" дл...
  • Серж Южанин
    Пашинян в панике ...

"Укрыла меня курткой": Изрезанная подругой девочка рассказала о случившемся в лесу

"Укрыла меня курткой": Изрезанная подругой девочка рассказала о случившемся в лесу

Пострадавшую от рук одноклассницы девочку перевели из реанимации в обычную палату, и она смогла рассказать, что произошло в тот день в Кудряшовском боруШкольница, которую канцелярским ножом изрезала 14-летняя подруга, поделилась своими воспоминаниями о случившемся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх