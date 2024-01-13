В Костомукше во время новогодних каникул произошло жестокое убийство

В городе Костомукше арестован ранее судимый мужчина. Как рассказали в Следственном комитете РК, по данным следствия, ночью 5 января 2024 года 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Интернациональная в городе Костомукше, вступил в словесный конфликт со своим знакомым.