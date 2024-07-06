Цены на древесину в Финляндии достигли рекордного уровня из-за ограничений на импорт из России

Цены на древесину в Финляндии достигли исторического максимума, согласно информации телеканала MTV. Это связано с ограничениями на импорт древесины из-за антироссийских санкций и увеличением инвестиций в деревообрабатывающую промышленность.
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