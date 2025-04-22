Мы теряем воду на суше: учёные выяснили, что не так с вращением Земли

Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Science, резкое смещение оси Земли с начала 2000-х годов вызвано было масштабной и ранее недооценённой потерей почвенной влаги по всей планете.
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