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"Очередной провал". Мир был на пороге ядерной войны из-за Кэмерона. Что уберегло планету от катастрофы?

"Очередной провал". Мир был на пороге ядерной войны из-за Кэмерона. Что уберегло планету от катастрофы?

© AP Photo / Kevin WolfСегодня 874 прочитали Дэвид Кэмерон посетил Вашингтон в надежде усугубить американское вмешательство на Украине, пишет UnHerd.

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