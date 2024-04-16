Лебедев: Россия атаковала район аэродрома в Миргороде Полтавской области

Вооруженные силы России нанесли удары по военному аэропорту в городе Миргород Полтавской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих источников.
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