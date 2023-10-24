Добро пожаловать в "Шторм Z"! Важное решение по мигрантам принято?

Сначала научитесь чётко излагать свои мысли. Может быть тогда слова Ваши займут привычный ряд, станут понятны!

Александр Пятнистый

Витя, не делай людям мозг беременным, не согласен с Валерой- напиши прямо. А так - ты не хохлячий обсосок, не то таджикский разъе-Бай)))) Ну, либераст на все 1000%!!!!