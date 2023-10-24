Силовики начали кампанию по постановке мигрантов на воинский учет и привлечению в зону вооруженного конфликта.
Добро пожаловать в "Шторм Z"! Важное решение по мигрантам принято?
Комментарии
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СХ
Сергей Хачатурян
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2 д.
Виктор Геманов
Сначала научитесь чётко излагать свои мысли. Может быть тогда слова Ваши займут привычный ряд, станут понятны!
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2 д.
Александр Пятнистый
Витя, не делай людям мозг беременным, не согласен с Валерой- напиши прямо. А так - ты не хохлячий обсосок, не то таджикский разъе-Бай)))) Ну, либераст на все 1000%!!!!
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10 час.
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