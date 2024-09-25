В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и ребята из отряда юных инспекторов движения провели всеобуч «Стань ярче! Будь заметнее!» для учащихся начальных классов

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции и ребята из отряда юных инспекторов движения Армизонской школы провели всеобуч «Стань ярче! Будь заметнее!» для учащихся начальных классов.
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