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Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

Google запретил россиянам создавать новые аккаунты

Американская корпорация Google ограничила россиянам возможность создания новых аккаунтов. Как сообщает со ссылкой на Министерство цифровизации «Российская газета», запрет не коснулся СМС-подтверждений при двухфакторной аутентификации.

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