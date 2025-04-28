Горячую линию по профилактике клещевого энцефалита открыли в России

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 28 апреля по 11 мая организует Всероссийскую горячую линию, цель которой – информирование населения о профилактике клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся через укусы клещей.