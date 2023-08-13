КАЗАХИ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ РОССИИ. СТАНЕТ ЛИ СТЫДНО МЕСТНЫМ РАДИКАЛАМ?

Воды нет, зимой чуть не замёрзли из за износа котельных. Хорошо, что всё можно на Путина валить..

ЮШ

Юрий Шестаков

Дали свободу! Строй свою страну как хочешь, чтобы народ был доволен работой! Так нет, опять хочется отщипнуть или просить у соседа... СВОЁ государство! Независимое! - ну и разбирайтесь с проблемами сами, пора бы и научиться за 30 с лишним лет!