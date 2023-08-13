КАЗАХИ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ РОССИИ. СТАНЕТ ЛИ СТЫДНО МЕСТНЫМ РАДИКАЛАМ?

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Комментарии
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Сергей Ковалев
Послать их на три буквы.
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17 час.
I S
Воды нет, зимой чуть не замёрзли из за износа котельных. Хорошо, что всё можно на Путина валить..
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12 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Дали свободу! Строй свою страну как хочешь, чтобы народ был доволен работой! Так нет, опять хочется отщипнуть или просить у соседа... СВОЁ государство! Независимое! - ну и разбирайтесь с проблемами сами, пора бы и научиться за 30 с лишним лет!
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9 час.

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