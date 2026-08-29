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«Толково»: Колясников высмеял идею приглашать диаспоры на 1 сентября и напомнил о бандах убийц

«Толково»: Колясников высмеял идею приглашать диаспоры на 1 сентября и напомнил о бандах убийц

Капитал страны Минпросвещения велело звать на 1 сентября «представителей диаспор», а военблогер Колясников в ответ напомнил про арестованных глав азербайджанской общины в Екатеринбурге и риторически спросил: выпустить их, чтобы «рассказали про дружбу»? Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства, на торжественные линейки 1 сентября школам рекомендовано приглашать в том числе представителей разных народов страны, общественных организаций и национально-культурных объединений.

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