Войти в волну. Почему барнаульские инвесторы обратили внимание на Гору и БЦ "Кордон"

Эксперты уверены: Гора в Барнауле сегодня повторяет сценарий развития бизнес-среды Индустриального района, где вслед за жилыми новостройками выстроили бизнес-центры, а ставка аренды на отдельные виды помещений прибавила за последние 3 года 35%.
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