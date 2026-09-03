Войти в волну. Почему барнаульские инвесторы обратили внимание на Гору и БЦ "Кордон"

Эксперты уверены: Гора в Барнауле сегодня повторяет сценарий развития бизнес-среды Индустриального района, где вслед за жилыми новостройками выстроили бизнес-центры, а ставка аренды на отдельные виды помещений прибавила за последние 3 года 35%.