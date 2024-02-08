Вопреки санкциям: Lada Vesta снова сходит с конвейера с подушками безопасности

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada Vesta с двумя подушками безопасности после сбоя поставок, до конца февраля они также начнут устанавливаться на Lada Granta для водителя, в марте – для переднего пассажира.
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