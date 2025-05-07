Аэропорты РФ рекомендуют пассажирам следить за актуальным расписанием рейсов

"Домодедово», «Жуковский», «Нижний Новгород», «Пулково» порекомендовали пассажирам следить за актуальным расписанием рейсов из-за возможных отмен или переносов в связи с закрытием воздушного пространства в некоторых регионах РФ, сообщили в аэрогаванях.
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