УЕФА о Бонуччи в финале Евро: «Забил важнейший гол и здорово отработал в обороне»

Технический наблюдатель УЕФА Пэки Боннер высказался о защитнике сборной Италии Леонардо Бонуччи, который был признан лучшим игроком финала Евро-2020 с Англией (1:1, 3:2 пен.
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