«Арсенал» и «Челси» встретятся в 3-м туре АПЛ на «Эмирейтс»

6 сентября в матче 3-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ) лондонские клубы «Арсенал» и «Челси» сыграют на стадионе «Эмирейтс» в 18:30 по московскому времени.
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