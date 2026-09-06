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Регионы России

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«Арсенал» и «Челси» встретятся в 3-м туре АПЛ на «Эмирейтс»

«Арсенал» и «Челси» встретятся в 3-м туре АПЛ на «Эмирейтс»

6 сентября в матче 3-го тура Английской Премьер-Лиги (АПЛ) лондонские клубы «Арсенал» и «Челси» сыграют на стадионе «Эмирейтс» в 18:30 по московскому времени.

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