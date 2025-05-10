Россиянам рассказали, где в дачном доме прячутся опасные бактерии

Если ваша дача не зимняя и вы приезжаете за город с наступлением весны, не спешите сразу же браться за дела — сначала проверьте состояние дома, посоветовала в беседе с RT старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.